شكرا لقرائتكم خبر تطوير المعلمين أساس لإعداد الطلاب لمهن المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه قال مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج عضو اللجنة التوجيهية العليا للتعليم 2030م الدكتور عبدالسلام الجوفي لـ»مكة»:إن التحديات لردم الفجوة بين مهارات وظائف المستقبل ومخرجات التعلم موجودة باستمرار، وهي تحديات ناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة، وتسارع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، الذكاء الاصطناعي، والتراكم المعرفي وغيرها، مشيرا إلى أن الورشة تهدف لاستعراض تجارب دول الخليج فتتعلم الدول وتستفيد من بعضها البعض، وتستفيد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وتعرف العالم بالنجاحات التي حققتها دول الخليج ومن أبرزها نجاحها في مواصلة العملية التعليمية عن بعد في ظل جائحة كورونا، بسهوله وسلاسة.
وأكد الجوفي أن الخطط التنموية الطموحة لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ممثلة في رؤية 2030 تتطلب البحث عن هذه الفجوات وعن أفضل السبل لتقليصها، حيث سيكون الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك لاقتصاد المعرفة والمعلومات أي الاقتصاد غير النفطي.
ولفت الجوفي لعدم وجود وصفة حلول أو نجاح واحد تناسب كل الدول، حيث لكل دولة خصوصيتها وبالتالي خطة العمل والتطوير لقطاع التعليم التي تناسبها.
يشار إلى أن ورشة العمل ناقشت ثلاثة موضوعات وثلاثة محاور حول المناهج المدرسية وتطوير المعلمين.
موضوعات ورشة العمل:
معايير المناهج أو التعلم
معايير المعلم
معايير جودة المدارس
- المحاور:
- وضع مناهج مدرسية طموحة تستجيب للظروف المجتمعية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
- تطوير معلمي المستقبل ودور معايير المعلم في تحسين مهارات المعلمين حتى تعكس التغيرات.
- إعداد المدارس من أجل المستقبل، والتعرف على الأبعاد الرئيسة لجودة المدارس فيما يتعلق بتغير التوقعات لتعلم الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير المعلمين أساس لإعداد الطلاب لمهن المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.