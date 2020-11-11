تنظيم دخول وخروج المصلين بـ4 منافذ في الحرم المكي

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إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين
الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.
إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين
وأضاف «يجري إرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمامة، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين، وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع».
إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين (مكة)
كما يسهم أفراد الأمن بالمساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة، وتنظيم دخول وخروج المصليين في الدور الأول والأبواب والسلالم، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.
مواقع تنظيم الدخول والخروج:
- سلم 91
- سلم 74
- سلم 84
- سلم وجسر الشبيكة
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