تنظيم دخول وخروج المصلين بـ4 منافذ في الحرم المكي

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إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم إدارة الأمن والسلامة ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام دخول وخروج المصلين في 4 منافذ بالدور الأول والأبواب والسلالم، فضلا عن المساندة في منع الجلوس بالأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.وتسهم الإدارة في كثير من المهام التي تصب في نجاح مهمة التفويج وتسعى لتقديم أرقى الخدمات

الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين Advertisements

وأضاف «يجري إرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمامة، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين، وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع».

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين (مكة)

كما يسهم أفراد الأمن بالمساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة، وتنظيم دخول وخروج المصليين في الدور الأول والأبواب والسلالم، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

مواقع تنظيم الدخول والخروج: