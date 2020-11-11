اخبار السعوديه

تنظيم دخول وخروج المصلين بـ4 منافذ في الحرم المكي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر تنظيم دخول وخروج المصلين بـ4 منافذ في الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم إدارة الأمن والسلامة ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام دخول وخروج المصلين في 4 منافذ بالدور الأول والأبواب والسلالم، فضلا عن المساندة في منع الجلوس بالأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.
إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين

وتسهم الإدارة في كثير من المهام التي تصب في نجاح مهمة التفويج وتسعى لتقديم أرقى الخدمات

الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة فايز الحارثي أن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين

Advertisements

وأضاف «يجري إرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمامة، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين، وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع».

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين    (مكة)

إدارة الأمن خلال تنظيم عملية دخول وخروج المصلين    (مكة)

كما يسهم أفراد الأمن بالمساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة، وتنظيم دخول وخروج المصليين في الدور الأول والأبواب والسلالم، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

مواقع تنظيم الدخول والخروج:

  • سلم 91
  • سلم 74
  • سلم 84
  • سلم وجسر الشبيكة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم دخول وخروج المصلين بـ4 منافذ في الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا