شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على أراض حكومية بالمجاردة والبرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة أمس تعديات على مساحة 40 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تقع بقرى آل شواف وآل قيسه.

وأزيلت الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين على الأراضي، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وفي الإطار نفسه أزالت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك تعديات على مساحة 408,481 م2 من الأراضي الحكومية التي تقع بمركز عمق التابع للمحافظة.