إزالة تعديات على أراض حكومية بالمجاردة والبرك

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وأزيلت الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين على الأراضي، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.وفي الإطار نفسه أزالت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك تعديات على مساحة 408,481 م2 من الأراضي الحكومية التي تقع بمركز عمق التابع للمحافظة.
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