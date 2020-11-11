شكرا لقرائتكم خبر مركز العناية بحيوانات التجارب في جامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم عميد كلية الصيدلة رئيس اللجنة الإشرافية على المركز، الدكتور أوس الشمسان، خلال الافتتاح نبذة عن المركز وما يحتويه من وحدات ومعامل وغرف متطورة ذات مواصفات عالمية لرعاية الحيوانات، وغرف مخصصة للعمليات الجراحية ومعامل التجارب السلوكية والجزيئية، إضافة إلى أحدث تجهيزات التعقيم.وأشار إلى أن المركز سيوفر حيوانات التجارب لبحوث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمراكز البحثية والدراسات ما قبل السريرية بالجامعة.
بعد ذلك تجول العمر ومرافقوه في المركز للتعرف على أبرز تجهيزاته، مقدما شكره لعميد كلية الصيدلة وأعضاء اللجنة الإشرافية على مركز العناية بحيوانات التجارب والقائمين على هذا المشروع الذي سيسهم في دعم عملية البحث العلمي بالجامعة وخارجها.
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