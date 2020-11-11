مبادرة لمساعدة الآباء والأمهات على معرفة التنمر الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة «علم واستريح»، للتوعية بالتنمر الالكتروني وسبل الوقاية منه، بمشاركة 70 شريكا من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

وتستهدف المبادرة مساعدة الآباء والأمهات على معرفة التنمر الالكتروني، وكيف يتعرض الأبناء لها في العالم الرقمي، ورفع الوعي بها مع ازدياد هذه المنصات الالكترونية، خاصة في وسائل ألعاب الفيديو أو شبكات التواصل الاجتماعية، وكيفية تعاطي هذه المواضيع من قبل الوالدين.

وتسهم المبادرة، في التوعية بأحد أبرز مشاكل العصر الحديث المرتبطة بالتقنية، وذلك ضمن جهود الوزارة وشركائها في رفع الثقافة الرقمية لدى أفراد المجتمع من الأطفال والبالغين عبر الحملات التوعوية المختلفة، ومحاولة تمكين الأطفال من التصرف بشكل صحيح تجاه المتنمرين.

كما تسعى المبادرة لتغيير سلوك «المتنمرين»، وتثقيف الأطفال بأنواع وأشكال وأسباب التنمر الالكتروني، وتخصيص رسائل للآباء والأمهات لتسليط الضوء على فائدة الألعاب الالكترونية، وشرح الإجراء السليم بخصوص التنمر، سواء كان الطفل متنمرا أو متنمرا عليه، وتوضيح خطورة التنمر، وأثرها في الصحة النفسية للأطفال.

وستقدم الوزارة وشركاؤها خلال المبادرة المعرفة الرقمية ومواكبة أدوات العصر، وطرق التعاطي معها، وإبراز أهمية الألعاب ودورها في تحسين المهارات والقدرات، وإسهامها في تعليم الأطفال، واكتشاف المبدعين، لما يشكله مستقبلها الواعد من حيث الاستثمار عالميا متى ما جرى استخدامها بشكل مقنن وسليم.

أبرز أهداف المبادرة:

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• تغيير سلوك «المتنمرين»

• تثقيف الأطفال بأنواع وأشكال وأسباب التنمر الالكتروني

• تخصيص رسائل للآباء والأمهات لتسليط الضوء على فائدة الألعاب الالكترونية

• شرح الإجراء السليم بخصوص التنمر، سواء كان الطفل متنمرا أو متنمرا عليه

• توضيح خطورة التنمر وأثرها في الصحة النفسية للأطفال