مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش حالة سوق العمل ومستجدات كورونا ومشروع ميزانية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الذي رأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان عبر الاتصال المرئي أمس حالة سوق العمل في المملكة ومستجدات وتطورات جائحة كورونا صحيا وتحليل أثرها اقتصاديا، كما استعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والعروض المقدمة من الوزارات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. العروض المقدمة من الوزارات 01 وزارة الصحة المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، والتحديث الوبائي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة. 02 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالة سوق العمل في المملكة، واستراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأبرز التحديات. 03 وزارة الاقتصاد والتخطيط التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا، والمؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محليا ودوليا، والتوقعات المستقبلية، وتحليل أبرز المرئيات. Advertisements 04 المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة. 05 وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج الإعانات الزراعية ”ريف»، الذي يهدف إلى ترشيد الإعانات الزراعية ورفع كفاءتها في القطاع الزراعي بالمملكة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يتطلع لتطوير القطاع الريفي الزراعي لتحسين مستوى دخل صغار المزارعين والأسر الريفية. 06 وزارة المالية الأداء الربعي للميزانية العامة للدولة، ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2021. .......

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