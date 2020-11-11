الفيصل يدشن بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة.

وقال الفيصل خلال التدشين: لا حضارة إلا بأمة.. ولا أمة إلا بهدف.. ولا هدف إلا بمشروع.. ولا مشروع إلا بإنسان.

خالد الفيصل خلال تدشين البوابة الرقمية (مكة)

عقب ذلك قدم رئيس الجامعة نبذة عن البوابة التي تهدف إلى تحولية تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه لمواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بالمنطقة عبر منصة الكترونية تعنى بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة.

وأضاف اليوبي أن البوابة ستمكن كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولا لتطبيق المعرفة، من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

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(مكة) خالد الفيصل خلال تدشين البوابة الرقمية

وتسهم البوابة في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة، وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة، وتسخيره للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.

ماذا خصص للبوابة الرقمية؟

جائزة تبلغ مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز