شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة خليفة بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته في وفاة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه لهم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد، رحمه الله.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الملك «علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحان وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك البحرين حمد بن عيسى في برقية قال فيها «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».