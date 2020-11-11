- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.
وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 07:20 PM
مؤكّدة وقوفها بجانب المملكة فيما تتّخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها
أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.
وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
، مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.