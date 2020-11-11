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تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 07:11 PM
بحثا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
، عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يستعرض ونظيره الألماني آخر المستجدات ،
المصدر : الخليج 365
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