- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
استخدم عدد من العمالة المخالفة طريقةَ ترويج بضاعة مجهولة المصدر ممثلة بحلوى مجموعة في أكياس كبيرة ورديّة اللون، تعرف بين المتسوقين وبالذات الأطفال باسم "غزل البنات".
"الخليج 365" بدورها وثقت عدداً من الأماكن يتواجد فيها العمالة المخالفة وهي تحمل الأكياس، وتتنقل بين الشوارع الواسعة وفِي أماكن تساعدها على الهرب حال ضبطها.
كما كاد أن يتسبّب أحدهم بحادث سير عندما همّ بقطع الطريق السريع في جبل النور للانتقال إلى موقع آخر دون مبالاة بحركة السير وما قد يتسبب من إرباك لحركة السير.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 07:11 PM
تتنقّل في شوارع تساعدها على الهرب حال ملاحقتهاشاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر
استخدم عدد من العمالة المخالفة طريقةَ ترويج بضاعة مجهولة المصدر ممثلة بحلوى مجموعة في أكياس كبيرة ورديّة اللون، تعرف بين المتسوقين وبالذات الأطفال باسم "غزل البنات".
"الخليج 365" بدورها وثقت عدداً من الأماكن يتواجد فيها العمالة المخالفة وهي تحمل الأكياس، وتتنقل بين الشوارع الواسعة وفِي أماكن تساعدها على الهرب حال ضبطها.
كما كاد أن يتسبّب أحدهم بحادث سير عندما همّ بقطع الطريق السريع في جبل النور للانتقال إلى موقع آخر دون مبالاة بحركة السير وما قد يتسبب من إرباك لحركة السير.
، شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمالة تجوب شوارع مكة وتبيع حلويات مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.