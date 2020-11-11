شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار الخير في دومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على الأضارع بغرب دومة الجندل، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت انخفاض درجات الحرارة على مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، تبوك"، اعتباراً من مساء يوم الجمعة.

من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: "سيكون هناك ضعف نشاط الحزام السحابي هذه الليلة ويعاود نسبيا نهار الغد الخميس".

وأضاف: "ثم يعاود بصورة ملموسة مع فجر الجمعة بخلايا رعدية+برد+ رياح هابطة حتى فترة الظهيرة تؤدي لرؤية غير جيدة، ومؤشرات للبرودة خاصة عالشمال لأن هناك موجة قطبية قادمة".