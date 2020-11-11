شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشثري"يوضح الفرق بين الحد والتعزير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري عن الفرق بين الحد والتعزير.

وقال " الشثري " خلال لقائه عبر قناة السعودية:" الحد والتعزير عقوبتان تكونان على الجناة الذين يتجاوزن الحدود الشرعية "، لافتا:" الحدود عقوبات مقدرة لجرائم مخصوصة ويكون تقديرها إلى الشرع ومن أمثلة ذلك حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، وحد القاذف 80 جلدة وحد السارق قطع اليد ".

وأشار " الشثري ":" التعزيرات عقوبات غير مقدرة سواء بالتعنيف أو إخراج الإنسان من موطنه أو بالمال على الصحيح، أو عقوبات بدنية مختلفة "، موضحا أن التعزير أمره إلى صاحب الولاية يقرر فيه ما شاء بما يري أنه محقق للمصلحة وإدراء المفسدة عن الجاني والمجتمع فأمر التعزير إلى أصحاب الولاية.

وتابع " الشثري ":" الحد لا يوجد اختلاف بين الناس في تطبيقه بخلاف التعزيرات ".