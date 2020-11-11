شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك عبدالعزيز وهو يوقع في سجل الجامعة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة نادرة، الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يوقع في سجل الجامعة العربية . أظهرت صورة نادرة، الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يوقع في سجل الجامعة العربية . وجاء ذلك على هامش زيارته التاريخية لمصر :1365 هـ - 1946 م، حيث ظهر الملك وهو يوقع في سجل الجامعة العربية وهو يبتسم.

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