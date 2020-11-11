شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت وزارة الصحة من الاعتداء على الممارس الصحي، لافتة إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن والغرامة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون ريال، سواء كان هذا الاعتداء لفظيًّا أو جسديًّا.

وكانت هيئة التخصصات الصحية كشفت عن تلقيها 130 شكوى لاعتداءات جسدية ولفظية وتشهير، خلال شهر يونيو الماضي، وضمت قائمة المتضررين أطباء وفنيين ومسؤولين في الإدارات الصحية.