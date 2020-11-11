شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي. وتضمنت الخطوات التالية: " التبليغ من خلال تطبيق "ضريبتك المضافة"، وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ، وستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك، ويتم إعطاءك رقم للتبليغ والمتابعة معك. وقالت الهيئة إنه حال رصد المخالفة ستصل للمبلغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافآة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات.

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