بالأسماء.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ«181» مواطنًا ومواطنة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على منح (181) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة)؛ لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية، وهم:

إبراهيم حمد القحطاني، إبراهيم سالم ال زندان، إبراهيم محمد الشهيل، إبراهيم محمد حمدي، إبراهيم هباس العتيبي، أحمد حسن آل صباح، أحمد سعود الشمري، أحمد سعيد آل طلاق، أحمد ظاهر العنزي، أحمد ظفير العامري، أحمد عبدالله العاصمي، أحمد مبطي القحطاني، أحمد محمد الشهراني، أحمد وليد مرعشلي، أروي نايف الحكمي، أزهار محمد العنزي، أسعد فرحان غزواني، أسماء سعيد الغامدي، أسيل حامد القرني، البيضاء سعود المجفل، الحسين عبدالله البارقي، الحسين يحيى آل مشحم، الحليوه محمد الدوسري، الطاف صالح أبوداؤود، العنود مسفر الدوسري، آمنة هادي مصلوف، أنس عبدالعزيز الحسون، أنغام عبدالرحمن الأهدل، إيمان محمد آل عبدربه، أثير حسين العلي، باسل حجاب الحربي، بدر ماسي الساعدي.

كما تم منح الوسام لكل من: بدر نايف الشمري، بشاير عوده العطوي، بندر محمد آل بريك، تركي خليفة الرداحي، تركي عبدالله عايض، تهاني عبدالله الزهراني، تهاني محمد مجرشي، توفيق فالح الزويكي ، جعفر علي بوصالح، حاتم سمير فرحات، حسن حسين سوادي، حسن عبدالعزيز القرني، حسن علي الشهري، حسين علي الحدب، حنان إبراهيم الخليفة، يزيد عمر العمر، حنين سعد الشمراني، خالد فارس المطيري، دانة مقبول الشمري، ذكريات حمزة العوض، راكان نواف الحافظي، رانيا عبدالله الغامدي، رائد عبدالرحمن الشهري ، رحمه محمد الزهراني، رشا زين الكويكبي، رشا عبدالرحمن الربيعي، رعد غرم الله الزهراني، رهف عبدالله الغامدي، رهف مبارك الرشيدي، روابي محمد السويدي، رياض عبدالله القحطاني، ريم حمد العجي، ريم سعود الشمري ، زكيه ناجي متنه، زهور محمد الشهري، زياد عبدالله العبرة، زياد محمد الحبيب، سارة مرعي الشهراني، سالم حسن الجهني.

أيضا منح الوسام لكل من: سالم حسن دعكم، سالم فرحان البخيت، سجى عبدالله نجمي، سعد إبراهيم الشهري، سعد جازي الرميحي، سعد خالد المطيري، سعود خميس الدحيم، سعود سلمان السهلي، سعود عايض طمسان، سعود محمد القباني، سلطان احمد هزازي، سلطان سعود الحربي، سلمان بشير الشراري، سلمى محمد القرني، سماهر موسى مسملي، سند محمد العنزي، شادن محمد عيساوي، شيمه سليمان الحربي، صالح ضيف الله العتيبي، صالح عبدالله العلياني، صالح محمد الدعيلج، صالحه علي منقري، عاطف محمد الشهري ، عامر محمد الشهري، عائشة محمد حمدي، عائشه عبدالمحسن الدوسري، عبدالرحمن جميل الهوسه، عبدالاله محمد الصائغ، عبدالعزيز جزاء العتيبي، عبدالعزيز ناصر بن سويدان، عبداللطيف ابراهيم الورقان ، عبداللطيف متعب المطيري، عبدالله باني الشمري ، عبدالله حمود العتيبي، عبدالله سليمان الوزان، عبدالله عبدالعزيز السنقلي، عبدالله ملفي الحربي، عبدالله يحيى الشهري، عبدالمحسن أحمد آل حمد.

وكذلك منح لكل من: عبيد محمد البركاتي، عزة عبدالهادي الحربي، عطية جعثوم الزهراني، علي بن سعد القحطاني، علي سفر ال حجاج، عمر سعيد الزهراني، عمر محمد العطوي، عواطف علي المهارمي، عيسى أحمد عسيري، عيسى صالح عسيري، غاية ياسر آل محسن خرد، فاطمة حسن الكيادي، فاطمة صالح القحطاني، فتحي يوسف طالعي، فهد ابراهيم الرمالي، فهد أحمد الحمراني، فهد محمد آل زيدان ، فهد مسعود العتيبي، فوزة صكب الشمري، فيصل ناصر الجهني، فيصل يحيى اليامي، لطيفة يوسف السعيد، ماجد عطا الله العنزي، ماجد هليل الحربي، مازن توفيق البلوي، مازن سعيد القحطاني، مازن محمد الرويلي، مبارك دوران الريثي، متعب ذعار السبيعي، محمد جابر عسيري، محمد حمد الخيري، محمد حمدي العنزي، يحيى علي قصادي، محمد صديق فقيهي، محمد طارق الأحمدي، محمد عبدالله محمد بن محيسن، محمد علي الحسين، محمد فلاح الشهراني، محمد ماجد المطيري، محمد مريف الريعي.

كذلك منح الوسام لكل من: مرعي سلطان الشهري ، مزنه صاهود الحربي، مسفر مبارك الصيعري، مشبب محمد القحطاني، مشعل علي العتيبي، مصطفى سوهج الدعجاني، مصلح علي القحطاني، معتز فتحي بخيت علي، معصومة محمد الرضوان، مفرح علي غزواني، مفرح محمود القحطاني، ملك نواف الثمالي، مناحي دخيل الله الشمري ، منار عبدالله العتيبي ، منال بركه الحربي ، مهدي جذنان ال فهاد ، موسى علي القحطاني ، موسى غيضان المظيبرى ، ناجي مهدي آل فروان ، نايف مقبل المطيري ، نجوى حسين الزبيدي ، نسرين علي البقمي ، نواف مسفر المالكي ، نورة محمد الرومي ، نورة يحيى القحطاني ، هاني عبدالحميد النعماني ، هند محمد آل دغيم ، هند ناصر حسن دعير ، هيف محمد القحطاني ، وحيد مفرح عسيري ، وفاء نائف الحربي.