«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية في 7 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبقها رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ( الشمالية منها)، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما توقعت الهيئة أن يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق تقرير هيئة الأرصاد، يشهد الخليج العربي، الخليج العربي رياحًا سطحية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، المتوقعة بطقس الغد الخميس بمختلف مناطق المملكة:

رابط درجات الحرارة: