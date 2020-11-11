السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي

جدَّدت وزارة الصحة التحذير من الاعتداء على الممارس الصحي، مشيرة إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن والغرامة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والغرامة التي تصل إلى مليون ريال، سواء كان هذا الاعتداء لفظيًّا أو جسديًّا.

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