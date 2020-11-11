بالفيديو.. محافظ جدة يطمئن على المصابين بحادث «المقبرة»

تابع وضعهم الصحي..
زار الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة المصابين بحادث مقبرة جدة، وهما أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي، للاطمئنان على وضعهما الصحي المستقر؛ حيث يتلقيان العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة.
وقالت المحافظة، عبر تويتر، إن الجهات الأمنية باشرت حادث الاعتداء والذي نتج عنه إصابتين لأحد الرعايا ورجل أمن.
وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة.
وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.
وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
#محافظة_جدة— محافظة جدة (@jedgovsa) November 11, 2020
باشرت الجهات الأمنية حادثة اعتداء بـ #محافظة_جدة نتج عنه إصابتين لاحد الرعاية ورجل أمن ، اطمأن خلالها الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز #محافظ جدةعلى وضعهم الصحي المستقر ويتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة . pic.twitter.com/X9jSazYKEh
#محافظة_جدة
باشرت الجهات الأمنية حادثة اعتداء بـ #محافظة_جدة نتج عنه إصابتين لاحد الرعاية ورجل أمن ، اطمأن خلالها الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز #محافظ جدةعلى وضعهم الصحي المستقر ويتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة . pic.twitter.com/X9jSazYKEh
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