«الصحة» تصدر تنبيهًا بشأن الآثار الجانبية لأحد الأدوية

يستخدم في علاج الاكتئاب..
نبَّهت وزارة الصحة، إلى أن دواء فيكسال «فينلافاكسين» المستخدم في علاج الاكتئاب له العديد من الآثار الجانبية.
جاء ذلك ردا من الوزارة على تساؤل وردها، عبر حسابها «الصحة973» بموقع «تويتر» قال فيه أحد المواطنين: «هل دواء فيكسال إكس آر يعالج اضطرابات النوم وما أعراضه الجانبية؟».
وأكدت الوزارة أن الدواء المشار إليه يستخدم في علاج الاكتئاب، واضطراب الرهاب الاجتماعي وعلاج اضطراب الهلع، ومن الآثار الجانبية التي قد تظهر لدى بعض الأشخاص، «فقدان الشهية، والتعرق، والغثيان، والصداع، والدوار، والنعاس، والأرق».
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