خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين

أعرب عن خالص العزاء..
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، داعيًّا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وقد عبر ملك البحرين عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صادق عزائه لهم، سائلًا الله أن يحفظه، ويجزل له الأجر على مواساته في الفقيد.
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