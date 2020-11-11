سفارات 5 دول: نشكر السعوديين الشجعان لمساعدتهم كل من كان بموقع حادثة مقبرة جدة

أعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة.

وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.