محافظ خميس مشيط يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني

ترأس محافظ خميس مشيط رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة خالد بن عبد العزير بن مشيط صباح اليوم اجتماعها الأول لعام 1442هـ بمقر المحافظة، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والجهات الأمنية ذات العلاقة. وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة، وتحديث خطط الطوارئ لكل الجهات المعنية، وتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة أي طارئ، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمواجهة الأخطار وحماية الأرواح والممتلكات.



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