أمير تبوك يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، نائب وزير الصناعة والثروة ‏المعدنية، المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.

ونوه أمير تبوك بأهمية قطاع الصناعة في توسيع القاعدة الاقتصادية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وتوفير الفرص ‏الوظيفية والاستثمارية لأبناء وبنات دوت الخليج، في حين أكد المهندس الزامل أن الوزارة تعمل على تعزيز الفرص ‏الاستثمارية، والتوسع في القطاع الصناعي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة ‏‏2030، عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية، لتنمية الفرص المتاحة، وإيجاد قطاع صناعي رائد، يحقق التطلعات المأمولة، معرباً عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، ودعمه لقطاع الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.