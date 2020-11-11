منح 181 مواطنا ومواطنة وسام المؤسس من الدرجة الثالثة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 181 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة «الثالثة» لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية، وهم:

إبراهيم حمد القحطاني، إبراهيم سالم آل زندان، إبراهيم محمد الشهيل، إبراهيم محمد حمدي، إبراهيم هباس العتيبي، أحمد حسن آل صباح، أحمد سعود الشمري، أحمد سعيد آل طلاق، أحمد ظاهر العنزي، أحمد ظفير العامري، أحمد عبد الله العاصمي، أحمد مبطي القحطاني، أحمد محمد الشهراني، أحمد وليد مرعشلي، أروي نايف الحكمي، أزهار محمد العنزي، أسعد فرحان غزواني، أسماء سعيد الغامدي، أسيل حامد القرني، البيضاء سعود المجفل، الحسين عبد الله البارقي، الحسين يحيى آل مشحم، الحليوة محمد الدوسري، ألطاف صالح أبو داؤود، العنود مسفر الدوسري، آمنة هادي مصلوف، أنس عبد العزيز الحسون، أنغام عبد الرحمن الأهدل، إيمان محمد آل عبد ربه، أثير حسين العلي، باسل حجاب الحربي، بدر ماسي الساعدي، بدر نايف الشمري، بشاير عودة العطوي، بندر محمد آل بريك، تركي خليفة الرداحي، تركي عبد الله عايض، تهاني عبد الله الزهراني، تهاني محمد مجرشي، توفيق فالح الزويكي، جعفر علي بوصالح، حاتم سمير فرحات، حسن حسين سوادي، حسن عبد العزيز القرني، حسن علي الشهري، حسين علي الحدب، حنان إبراهيم الخليفة، يزيد عمر العمر، حنين سعد الشمراني، خالد فارس المطيري، دانة مقبول الشمري، ذكريات حمزة العوض، راكان نواف الحافظي، رانيا عبد الله الغامدي، رائد عبد الرحمن الشهري، رحمة محمد الزهراني، رشا زين الكويكبي، رشا عبد الرحمن الربيعي، رعد غرم الله الزهراني، رهف عبد الله الغامدي، رهف مبارك الرشيدي، روابي محمد السويدي، رياض عبد الله القحطاني، ريم حمد العجي، ريم سعود الشمري، زكية ناجي متنة، زهور محمد الشهري، زياد عبد الله العبرة، زياد محمد الحبيب، سارة مرعي الشهراني، سالم حسن الجهني، سالم حسن دعكم، سالم فرحان البخيت، سجى عبد الله نجمي، سعد إبراهيم الشهري، سعد جازي الرميحي، سعد خالد المطيري، سعود خميس الدحيم، سعود سلمان السهلي، سعود عايض طمسان، سعود محمد القباني، سلطان أحمد هزازي، سلطان سعود الحربي، سلمان بشير الشراري، سلمى محمد القرني، سماهر موسى مسملي، سند محمد العنزي، شادن محمد عيساوي، شيمة سليمان الحربي، صالح ضيف الله العتيبي، صالح عبد الله العلياني، صالح محمد الدعيلج، صالحة علي منقري، عاطف محمد الشهري، عامر محمد الشهري، عائشة محمد حمدي، عائشة عبد المحسن الدوسري، عبد الرحمن جميل الهوسة، عبد الإله محمد الصائغ، عبد العزيز جزاء العتيبي، عبد العزيز ناصر بن سويدان، عبد اللطيف إبراهيم الورقان، عبد اللطيف متعب المطيري، عبد الله باني الشمري، عبد الله حمود العتيبي، عبد الله سليمان الوزان، عبد الله عبد العزيز السنقلي، عبد الله ملفي الحربي، عبد الله يحيى الشهري، عبد المحسن أحمد آل حمد، عبيد محمد البركاتي، عزة عبد الهادي الحربي، عطية جعثوم الزهراني، علي بن سعد القحطاني، علي سفر آل حجاج، عمر سعيد الزهراني، عمر محمد العطوي، عواطف علي المهارمي، عيسى أحمد عسيري، عيسى صالح عسيري، غاية ياسر آل محسن خرد، فاطمة حسن الكيادي، فاطمة صالح القحطاني، فتحي يوسف طالعي، فهد إبراهيم الرمالي، فهد أحمد الحمراني، فهد محمد آل زيدان، فهد مسعود العتيبي، فوزة صكب الشمري، فيصل ناصر الجهني، فيصل يحيى إليامي، لطيفة يوسف السعيد، ماجد عطا الله العنزي، ماجد هليل الحربي، مازن توفيق البلوي، مازن سعيد القحطاني، مازن محمد الرويلي، مبارك دوران الريثي، متعب ذعار السبيعي، محمد جابر عسيري، محمد حمد الخيري، محمد حمدي العنزي، يحيى علي قصادي، محمد صديق فقيهي، محمد طارق الأحمدي، محمد عبد الله محمد بن محيسن، محمد علي الحسين، محمد فلاح الشهراني، محمد ماجد المطيري، محمد مريف الريعي، مرعي سلطان الشهري، مزنة صاهود الحربي، مسفر مبارك الصيعري، مشبب محمد القحطاني، مشعل علي العتيبي، مصطفى سوهج الدعجاني، مصلح علي القحطاني، معتز فتحي بخيت علي، معصومة محمد الرضوان، مفرح علي غزواني، مفرح محمود القحطاني، ملك نواف الثمالي، مناحي دخيل الله الشمري، منار عبد الله العتيبي، منال بركة الحربي، مهدي جذنان آل فهاد، موسى علي القحطاني، موسى غيضان المظيبرى، ناجي مهدي آل فروان، نايف مقبل المطيري، نجوى حسين الزبيدي، نسرين علي البقمي، نواف مسفر المالكي، نورة محمد الرومي، نورة يحيى القحطاني، هاني عبد الحميد النعماني، هند محمد آل دغيم، هند ناصر حسن دعير، هيف محمد القحطاني، وحيد مفرح عسيري، وفاء نائف الحربي.