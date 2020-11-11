إنذار 232 منشأة وإزالة 43 حظيرة جنوب جدة

رصدت أمانة محافظة جدة 79 مخالفة في أنشطة متنوعة ومبانٍ قيد الإنشاء، إلى جانب إشعار 232 منشأة تجارية في نطاق بلدية الجنوب الفرعية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الجاري 36 زيارة رقابية، أسفرت عن مخالفة 47 محلاً تجارياً، وتوجيه إشعارات أخرى لـ232 محلاً تجارياً، حيث تم إشعار 36 موقعاً مخالفاً لاشتراطات البناء، في حين أزالت 43 حظيرة أغنام مخالفةً لمكافحة الظواهر السلبية.



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