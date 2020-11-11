السعودية اليوم / مركز عتود بشواطئه البكر وكثبانه الرملية يجذب المتنزهين



عتود 24 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 10 نوفمبر 2020 م واس

استقبلت شواطئ مركز عتود التابع لمحافظة الدرب هذا الأسبوع المتنزهين من داخل وخارج منطقة جازان، حيث أكملت بلدية المحافظة استعداداتها لاستقبال آلاف المرتادين المتوقعة زيارتهم خلال إجازة الربيع.

ويشهد المركز في هذه الفترة توافد الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الربيعية التي تعيشها المناطق الساحلية عموماً سواءً في المتنزهات البرية أو البحرية ومنها «شاطئ بحر عتود، وشاطئ السميرات»

ويشكل شاطئ "عتود" الممتد قرابة 30 كيلومتراً بكثبانه الرملية نقطة جذب يفضلها كثير من المتنزهين ، إضافة إلى متنزه «رمال عتود» و«جبل عكاد» المحاط ببساط أخضر غاية في الجمال، تحفه شعاب وادي عتود، محتضناً السيول المنحدرة من قمم جبال السروات، لتصب مياهها في البحر الأحمر.

كما تشكل المسطحات الخضراء والمرافق بكورنيش السميرات مساحةً تتجاوز 60000 متر مربع مجهزة بحديقة وألعاب أطفال ودورات مياه ومواقف سيارات.

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18:56ت م

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