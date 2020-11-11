السعودية اليوم / ملك البحرين يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل المغربي



المنامة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً من الملك محمد السادس ملك مملكة المغرب.

وأعرب العاهل المغربي خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته للملك حمد في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -رحمه الله- ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر الملك حمد عن بالغ شكره وتقديره للعاهل المغربي على مشاعره الأخوية وصادق عزائه ومواساته في الفقيد -رحمه الله- .

// انتهى //

18:09ت م

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