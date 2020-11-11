السعودية اليوم / مدير تعليم الخرج يتفقد عدداً من مدارس السيح



السيح 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

تفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، عدداً من مدارس التعليم العام للبنين في مدينة السيح , واطلع على سير العملية التعليمية في المدارس عبر

وأثنى الدكتور العتيبي على الجهود المبذولة من المدارس ، وحثهم على تقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.

// انتهى //

17:59ت م

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السيح 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، عدداً من مدارس التعليم العام للبنين في مدينة السيح , واطلع على سير العملية التعليمية في المدارس عبر منصة مدرستي ، والبرامج والخطط المنفذة في خدمة الطلاب ، وشاهد عددا من الدروس الافتراضية للمعلمين .وأثنى الدكتور العتيبي على الجهود المبذولة من المدارس ، وحثهم على تقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.// انتهى //17:59ت م0177

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