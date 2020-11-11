السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن مبادرة " لنجعلها خضراء " بفيضة حسناء الفاو



حفر الباطن 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن بمقر المحافظة اليوم ، مبادرة نثر البذور لتنمية الغطاء النباتي بفيضة حسناء الفاو تحت شعار ( لنجعلها خضراء ) .

واستمع سمو محافظ حفر الباطن خلال حفل التدشين لشرح عن دور المبادرة بتنمية الغطاء النباتي، والحد من التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة ، وخفض نسبة التلوث ، وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو، واستعادة التنوع الإحيائي لبيئة محافظة حفرالباطن.

فيما بين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري , أن نثر البذور لتنمية الغطاء النباتي في فيضة حسناء الفاو يأتي استمراراً لحملة " لنجعلها خضراء " بمشاركة جمعية حماية البيئة وأهالي حفر الباطن من المهتمين في البيئة.

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17:55ت م

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