السعودية اليوم / ملك البحرين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري



المنامة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم قيادة وشعب البحرين الصبر والسلوان.

وأعرب العاهل البحريني عن بالغ شكره وتقديره للرئيس السيسي، على مشاعره الأخوية وصادق عزائه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

// انتهى //

17:45ت م

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