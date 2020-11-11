السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز جبة



حائل 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمركز جبة اليوم نظام التعاملات الإلكترونية .

ويسهم النظام في سرعة تبادل المراسلات والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة ، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .

من جانب آخر التقى وكيل الإمارة آل الشيخ عدداً من أهالي ومسؤولي مركز جبة, وزار موقع النقوش الأثرية في جبل أم سنمان .

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17:39ت م

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