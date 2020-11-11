السعودية اليوم / إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في محافظتي المجاردة والبرك



محايل 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

أزالت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة اليوم تعديات على مساحة 40 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تقع بقرى آل شواف وآل قيسه.

وتم إزالة الإحداثات المخالفة بعد أن تحققت الفِرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين على الأراضي ، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وفي الإطار نفسه أزالت لجنة التعديات التابعة لمحافظة البرك اليوم تعديات على مساحة 408481 مترا مربعا من الأراضي الحكومية التي تقع بمركز عمق التابع للمحافظة .

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17:37ت م

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