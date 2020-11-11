السعودية اليوم / 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3198 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11482 , فيما سُجّلت 1992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436657 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60369 , من بينهم 384 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:37ت م

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بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 508508 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 50 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11482 , فيما سُجّلت 1992 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 436657 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 60369 , من بينهم 384 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:37ت م0169

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