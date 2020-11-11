السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة تدريبية في مجال الرعاية الصحية وتغذية الحيوان بدارفور



الخرطوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بولاية شمال دارفور غربي السودان اليوم الدورة التدريبية القُطرية في مجال الرعاية الصحية السليمة وتغذية الحيوان، بمشاركة 130 متدربة من النساء المستفيدات من برنامج توزيع الأغنام للمجتمعات المحلية بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار برنامج تحسين سبل كسب العيش الذي تنفذه المنظمة بولايات دارفور بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية.

وتهدف الدورة -التي تستمر ثلاثة أيام- إلى تعريف المستفيدات من النساء في المناطق الريفية على طرق الرعاية الصحية السليمة وتغذية الحيوان بغرض زيادة الإنتاج في المنتجات الحيوانية في المجتمعات الريفية في المنطقة للإسهام في تقليل مستويات سوء التغذية للأطفال والأسر الريفية.

مما يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعمل على تنفيذ مشروع "تحسين سبل كسب العيش بولايات دارفور" عبر عدد من المكوّنات تشمل تحسين الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وحصاد المياه.

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17:35ت م

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