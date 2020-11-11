السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 1729 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 740.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.951 حالة وفاة.

// انتهى //

16:59ت م

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كيب تاون 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 106 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 740.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.951 حالة وفاة.// انتهى //16:59ت م0157

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