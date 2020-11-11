اطلاق برنامج "نبض السعودية" لأمراض وجراحات القلب للمرضى اليمنيين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

اطلق المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا.



ويشمل البرنامج تنفيذ 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، وإجراء 1.440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، وتنفيذ 960 عملية في مجال القساطر التشخيصيـة، يستفيد منها 2.940 مريضا، وذلك خلال المدة من 15 / 10 / 2020 م وحتى 31 / 12 / 2021 م، بالتعاون مع برنامج نبض الحياة لأمراض القلب.

وأوضح الدكتور الربيعة أن البرنامج سيستمر على مدى 15 شهرا لينتهي بنهاية عام 2021، ويشمل 12 حملة طبية تطوعية يقوم بها كوادر متخصصة متميزة من الأطباء والطبيبات السعوديين ذوي الكفاءة العالية، ويستهدف 3000 آلاف شخص من المرضى، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين و713 ألف دولار تتوزع بين جراحات القلب المفتوح للكبار والأطفال والقساطر القلبية والتشخيصية.

فيما قدم وزير الصحة، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، ومركز الملك سلمان للإغاثة، على ما يقدمونه من مساعدات إنسانية للشعب اليمني، معبّرا عن سروره بإطلاق هذا البرنامج الحيوي المهم الذي سيلبّي احتياجات مرضى القلب في اليمن ويسهم في تأهيل وتدريب عدد كبير من الكوادر اليمنية.