شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سفارات تشيد بشجاعة السعوديين في «حادث جدة» والان نبدء بالتفاصيل

أشادت سفارات فرنسا، واليونان، وإيطاليا، والمملكة المتّحدة، والولايات المتحدّة الأمريكية بالسعوديين الشجعان الّذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع الحادث الذى وقع في مقبرة بمدينة جدة التاريخية . وقالت السفارات في بيانات رسمية صدرت عنها : ندين الحادث بشدة ونتمنّى للمصابين الشفاء العاجل .

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