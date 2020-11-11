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فيديو.. حالة المصابين في اعتداء جدة الجبان مستقرة
الأمير مشعل بن ماجد زارهما بأحد المستشفيات الخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اطمأن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على الوضع الصحي لرجل أمن سعودي وموظف أمن في القنصلية اليونانية في جدة بعد تعرضهما لاعتداء جبان اليوم الأربعاء.
وبحسب مقطع فيديو بثته محافظة جدة على تويتر فإن الوضع الصحي للمصابين مستقر ويتلقيان العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.
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