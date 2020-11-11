البيئة والشؤون الإسلامية يدشنان حملة تشجير الجوامع بحفر الباطن

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن الشيخ معاشي بن عاصي الظفيري حملة تشجير ‏الجوامع والمساجد ‏والاستفادة المثلى من المياه الرمادية‏ لزيادة الغطاء النباتي.

وجاء ذلك بناءً على مذكرة تفاهم بين الوزارتين الموقعة في شهر صفر للعام 1442هـ بهدف ترشيد استهلاك المياه بالمنشآت التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والاستفادة المثلى من المياه الرمادية بالمساجد للتشجير وزيادة الغطاء النباتي حولها، وذلك بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وتهدف المبادرة لرفع الوعي لدى المجتمع عن أهمية حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامة مواردها ومكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب العمل على ترشيد المياه ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للمياه الرمادية بالمساجد.



