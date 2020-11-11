فوائد وأضرار المحليات الصناعية وبدائل السكر الأخرى

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تحاول تقليل السكر والسعرات الحرارية في نظامك الغذائي، فقد تلجأ إلى استخدام المحليات الصناعية أو بدائل السكر الأخرى، وهي توجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي يتم تسويقها على أنها خالية من السكر أو صديقة للحمية الغذائية، بما في ذلك المشروبات الغازية وبعض المخبوزات، فما هي وما دورها في نظامك الغذائي؟

المحليات الصناعية وبدائل السكر الأخرى

بحسب موقع مايو كلينك الطبي، فإن بدائل السكر عبارة عن محليات تستخدمها بدلًا من سكر المائدة العادي (السكروز)، والمحليات الصناعية هي مجرد نوع واحد من بدائل السكر.

ويطلق بعض المصنّعين على المحليات الخاصة بهم أنها طبيعية على الرغم من معالجتها أو تكريرها، مثل سكر ستيفيا وغيره، كما أن بعض المحليات الصناعية مشتقة من مواد طبيعية مثل السكرالوز Sucralose وهي مادة مُحلية صناعية غير غذائية مشتقة من السكروز.

المحليات الصناعية المشتقة من المواد الطبيعية

هي بدائل للسكر يتم الترويج لها غالبًا كخيارات صحية أكثر من السكر أو بدائل السكر الأخرى، ولكن حتى هذه المحليات الطبيعية غالبًا ما تخضع للمعالجة والتكرير.

وتشمل المحليات الطبيعية التي تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية آمنة بشكل عام: عصائر الفاكهة، العسل، دبس السكر، وشراب القيقب.

ويمكن أن تكون المحليات الصناعية بدائل جذابة للسكر لأنها لا تضيف أي سعرات حرارية تقريبًا إلى نظامك الغذائي، فأنت تحتاج فقط إلى جزء صغير من المُحليات الصناعية مقارنة بكمية السكر التي تستخدمها عادة للتحلية.

استخدامات المحليات الصناعية

وتستخدم المحليات الصناعية على نطاق واسع في الأطعمة المصنعة، بما في ذلك: المشروبات الغازية والسلع المخبوزة والحلويات والبودينغ والجيلي وبعض منتجات الألبان، كما أنها شائعة في الاستخدام المنزلي.

الفوائد الصحية المحتملة للمحليات الصناعية

لا تساهم المحليات الصناعية في تسوس الأسنان

التحكم في الوزن؛ لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية

داء السكري، فالمحليات الصناعية ليست كربوهيدرات؛ لذلك على عكس السكر، لا ترفع مستويات السكر في الدم، ولكن يجب استشارة طبيبك أو اختصاصي التغذية قبل استخدام أي بدائل للسكر إذا كنت مصابًا بداء السكري.

المخاوف الصحية المحتملة

لا يرجح بعض الأطباء استخدامها قائلين إنها تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك السرطان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدراسات التي يرجع تاريخها إلى السبعينيات والتي ربطت بين السكرين المُحلى الاصطناعي وسرطان المثانة في فئران التجارب.

وبسبب تلك الدراسات، حمل السكرين ذات مرة علامة تحذير بأنه قد يكون خطيرًا على الصحة، ولكن وفقًا للمعهد الوطني للسرطان والوكالات الصحية الأخرى، لا يوجد دليل علمي سليم على أن أيًا من المحليات الاصطناعية المعتمدة من قِبل الـ FDA الأمريكية تسبب السرطان أو مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وتؤكد العديد من الدراسات أن المحليات الصناعية آمنة بشكل عام إذا تم تناولها بكميات محدودة، حتى بالنسبة للنساء الحوامل، ونتيجة لذلك تم إسقاط ملصق التحذير الخاص بالسكرين.

الاعتدال هو المفتاح

ولفت موقع مايو كلينك إلى 3 أمور وهم:

أولًا: يجب الوضع في الاعتبار أن بدائل السكر ليست رصاصة سحرية تمكنك من خسارة الوزن بشكل سريع بل يجب استخدامها باعتدال حتى لا تعود عليك بالضرر.

ثانيًا: يجب أيضًا العلم بأن الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها خالية من السكر ليست خالية من السعرات الحرارية، لذلك يمكن أن تسبب زيادة الوزن.

ثالثًا: ضع في اعتبارك أن الأطعمة المصنعة والتي غالبًا ما تحتوي على بدائل السكر لا تقدم بشكل عام نفس الفوائد الصحية كالأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات.



