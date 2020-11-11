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دمج مشروعات المدينة وتبوك تحت مظلة المياه الوطنية
بهدف نقل المعرفة للكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم حفل دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك باسم القطاع الشمالي الغربي تحت مظلة شركة المياه الوطنية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وكبار موظفي الشركة في بهو الوزارة.
ويأتي ذلك ضمن مراحل دمج 13 إدارة عامة لخدمات توزيع المياه في المملكة في 6 تجمعات مناطقية (قطاعات)، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030م، وما تضمنته من إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه، وإشراك القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إن تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع “ستمكن المملكة من استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل”.
وكشف عن اقتراب شركة المياه الوطنية من توقيع أول عقد إدارة، بعد عامين من الإعداد لذلك، مؤكدًا “تأهيل 9 تحالفات محلية وعالمية، ستعمل وفق مؤشرات أداء دقيقة، لتكون هذه المرحلة المُهيئة لعقود الامتياز”.
وأشار الموكلي إلى أن الدليل التنظيمي الذي ستصدره وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، سيساعد على نجاح مراحل الدمج وعقود الإدارة والامتياز.
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