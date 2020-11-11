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2020-11-11 إمارة مكة : اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في جدة نتج عنه إصابة رجل أمن سعودي وأحد موظفي القنصلية اليونانية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين. وصرّح المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.



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