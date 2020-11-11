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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا قرب 8450 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 44.62 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.
أداء سوق الأسهم السعودية اليوم
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 407 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 478 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.
وكانت أسهم صادرات، وأمانة للتأمين، ونسيج، وأنعام القابضة، ووفرة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وعطاء، وساسكو، ودار الأركان، ونادك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.69%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، والكابلات السعودية، والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، ووفرة، وأمانة للتأمين، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
سوق الأسهم الموازية
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1467.13 نقطة ليقفل عند مستوى 18834.89 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 320 ألف سهم تقاسمتها 1247 صفقة.
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