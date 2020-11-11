شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إثبات التعافي من "كورونا" لا يحتاج فحص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة على أن إثبات التعافي لا يحتاج إلى فحص كورونا مجددًا، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات والتوصيات المهمة بعد الشفاء من كوفيد 19.
وأوضحت الصحة أنه بعد إتمام فترة العزل المنزلي يمكن التوجه إلى العمل ومباشرة العمل في المكتب، لكن يجب أن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على غسل اليدين جيدًا.
وأشارت الصحة أيضًا إلى ضرورة غسل الملابس بالماء والصابون باستخدام المياه الساخنة بدرجة (60 – 70C) وسلة الغسيل.
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