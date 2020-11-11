شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كسفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس فس المملكة؛ حيث حذرت من هطول الأمطال.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي : لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تسبق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ( الشمالية منها) .

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة .