شكرا لمتابعة خبر عن 5 دول توجه رسالة للسعوديين بعد اعتداء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أصدرت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، بيانًا، لتقديم الشكر للسعوديين الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة.
ووصفت هذه السفارات، السعوديين بـ "الشجعان"، معبرين عن دعمهم للسلطات في ملاحقة مرتكبيه.
وباشرت الجهات الأمنية صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة.
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