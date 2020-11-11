شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول ظهور للمصابيْن في اعتداء جدة أثناء زيارة الأمير مشعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

زار محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، المصابيْن في حادث الاعتداء بجدة، وهما موظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

ونشرت محافظة جدة، مقطع فيديو لزيارة الأمير، إذ اطمأن على وضعهم الصحي المستقر في المستشفى الذي يتلقون العلاج فيه.

وأوضح المقطع، الموظف المُصاب وهو يوجه الشكر للأمير مشعل على زيارته وعلى جهود الجهات الأمنية في حمايتهم.

وباشرت الجهات الأمنية صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة.