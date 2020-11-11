شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص خطبة الجمعة للتركيز على بيان هيئة كبار العلماء عن جماعة الإخوان وإرهابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن بيان صدر من هيئة كبار العلماء. وجه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن بيان صدر من هيئة كبار العلماء. وأضاف أن البيان يتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، لافتا إلى أنه وجه بقراءة البيان كاملاً أثناء الخطبة، متمنيا بأن يكفي البلاد والعباد شرهم.

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